MasterChef ana kadroya kim girdi ? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı?

MasterChef ana kadroya kim girdi ? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı?

MasterChef'te ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar en güzel tabağı çıkarmak için birbirleriyle yarışıyor.Ana kadroya giren 7. isim belli oldu..

MasterChef'te ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar zorlu yemekleri yaparak önlüğü almak için kıyasıya mücadele ediyorlar.Dün akşam yayınlanan bölümde önlüğü kimin aldığı sorusu sosyal medyada gündem oldu.

8 Ağustos'ta ekrana gelen bölümde yine kıyasıya bir yarışa giren yarışmacılar en lezzetli ve başarılı tabağı çıkarmak için birbirleri ile yarıştılar.

Ana kadroya girmeye hak kazanan 7. yarışmacı belli oldu.Rakiplerinden daha başarılı bir tabak çıkararak şeflerden tam not alan o isim ana kadroya girmeyi başardı.Peki ana kadroya girmeye hak kazanan 7. isim kim oldu? İşte cevabı..

Ana kadroya giren isim belli oldu

MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılmaya hak kazanan 7. isim Büşra oldu.