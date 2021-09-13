- Haberler
- Medya Haberleri
- MasterChef Ateş kimdir? Ana kadroya yeni bir isim daha
MasterChef Ateş kimdir? Ana kadroya yeni bir isim daha
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 14:09
TV8 ekranlarında yayınlanan ve eğlenceli anlara sahne olan MasterChef Türkiye'de dün eleme heyecanı yaşandı.
Yarışmanın popüler yarışmacılarından birisi olan İbrahim Cingözler, macerasını sonlandırdı.
Bunun akabinde kadroya yeni bir ismin dahil olup olmayacağı merak edilirken, o isim ise belli oldu.
Yedeklerden ana kadroya giren isim Mert Ateş Durukan olurken, hayatına dair detaylar gündeme geldi.
Peki, MasterChef Ateş kimdir? MasterChef Mert Ateş Durukhan kimdir? İşte ayrıntılar..
MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?
18 yaşında olan Mert Ateş Durukan, yarışmaya İzmir'den katıldı. Lisede aşçılık bölümü okuduğu öğrenilen Ateş, 9-10 yaşlarında evde tek kaldığında yemekleri kendisinin hazırladığını belirtti.
Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor. Somon yemeği yaparak şeflerin karşısına çıkan Mert Ateş Durukan, üç evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.