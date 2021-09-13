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MasterChef Ateş kimdir? Ana kadroya yeni bir isim daha

MasterChef Ateş kimdir? Ana kadroya yeni bir isim daha

MasterChef yarışmasından dün İbrahim Cingözler elenirken, ana kadroya ise Mert Ateş Durukan dahil oldu. Yedeklerden kadroya dahil olan Ateş'in ise kim olduğu merak edildi. MasterChef Ateş kimdir?