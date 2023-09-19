MasterChef Azize’nin estetikli haline şeflerden olay yorum! "Adanalı Angelina Jolie" Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programında önce çıkan yarışmacı Azize Polat bambaşka biri oldu. Ancak değişimine hayran kalan yalnızca izleyiciler olmadı. Danilo Şef’in yorumu dikkat çekti. İşte MasterChef Azize'nin inanılmaz değişimi ve olay yaratan yorum...

ensonhaber.com

Türkiye'nin sevilen yemek yarışması "MasterChef Türkiye," 14 Haziran'dan bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ancak bu sezon, yarışmanın "All Star" versiyonuyla, daha önce yarışmada boy göstermiş deneyimli yarışmacılar mücadele ediyor.

Bu deneyimli yarışmacılardan biri olan Azize Polat, sadece yemekleriyle değil, yaşadığı büyük değişimle de gündemde.

Evrime kafa attı

Azize Polat'ın yarışmaya katıldığı ilk sezondan bu yana geçirdiği fiziksel ve kişisel değişim, izleyicileri büyüledi.

Başarılı yarışmacı yalnızca izleyicileri değil, jüri üyelerini de mest etti. Özellikle Danilo Şef’in yorumu çok konuşulacak.

Şeflerden yorum gecikmedi

MasterChef Azize’nin büyük değişimi üzerine Mehmet Şef, “Azize sendeki değişimden sonra sana da güzel bir makyaj firmasından reklam teklifi gelir herhalde” dedi.

Mehmet Şef’in sözlerine tepki gösteren Azize Polat, “Şef vallahi fazla bir şey yok ya. Ben bu insanları anlamadım. Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda” dedi.

"Angelina Jolie'ye benziyor"

Bunun üzerine araya giren Danilo Şef ise “Genetik Adana güzelliği bu. Bana bir gün biri 'Azize Angelina Jolie'ye benziyor' yazdı” dedi.