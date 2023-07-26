Masterchef Barbaros damat oldu, eşi güzelliğiyle akılları aldı! "Turnayı gözünden vurdun" MasterChef'in sevilen yarışmacısı Barbaros Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın'la evlendi. İkilinin kareleri, sosyal medyada beğeni topladı.

MasterChef 2021 sezonunda birinciliği Serhat Doğramacı'ya kaptıran Barbaros Yoloğlu, gönüllerin şampiyonu oldu.

Şeflerin de takdirini kazanan Barbaros, yarışmanın en gözde isimlerinden biri olmayı başardı.

MasterChef'in ardından hayallerinin peşinden giden Yoloğlu, All Star kadrosunda da yerini aldı.

Sosyal medyada da adından söz ettiren Barbaros Yoloğlu, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi ile hayatını birleştirdi.

Damat oldu

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.

Barbaros'un nikah şahitliğini finalde yarıştığı yakın arkadaşı Serhat Doğramacı yaptı.

MasterChef Barbaros'un eşi Şule İdil Aydın ise güzelliğiyle beğeni topladı.

Takipçileri, çiftin karelerine binlerce beğeni ve yorum bıraktı.