MasterChef Barbaros'un değişimi şoke etti! 'Survivor'a mı katılıyorsun yoksa'

MasterChef Barbaros'un değişimi şoke etti! 'Survivor'a mı katılıyorsun yoksa'

MasterChef'i ikincilikle bitiren Barbaros Yoloğlu'nun son halini görenler tanıyamadı.

MasterChef 2021 sezonunda birinciliği Serhat Doğramacı'ya kaptıran Barbaros Yoloğlu, gönüllerin şampiyonu oldu.

Şeflerin de takdirini kazanan Barbaros, yarışmanın en gözde isimlerinden biri olmayı başardı.

Yarışma zamanlarında kıvırcık uzun saçları ve kilolu haliyle ekranlarda olan Barbaros Yoloğlu, şimdilerde bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

Fazla kilolarından kurtulan Yoloğlu, son halini takipçileriyle paylaştı.

MasterChef Barbaros, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafına şu notu düştü:

"100 günlük değişimin sonuna geldik. Bu süreçte yaşadığım zorluklarda bana yardımcı olan herkese teşekkürler. Dönem dönem zorluklar ile geçse de benim için çok güzel bir süreç oldu ve bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Şimdi sırada 100 günde üstüne ne koyabiliyoruz, o var.

Vücut geliştirme bir sanat ise kendinizi sanatkarın kalemine bırakmalısınız. Bırakın sizi tüm hatları ile çizebilsin, öyle herkesin dediğine de kulak asmayın.

Antrenör ile aranızdaki ikili güveniniz sonucunda sürece bağlı kalıyorsanız gelişim kaçınılmazdır. Beklemede kalın yakında bu süreçte neler yaşadık, YouTube kanalımda 2-3 bölüm aşamada yayınlayacağım."

"Survivor'a mı katılıyorsun yoksa"



Barbaros'un sosyal medya paylaşımını gören MasterChef 2020 yarışmacıları ünlü aşçıyı yorum yağmuruna tuttu.



"Bu nasıl değişim öyle?", "Bravo diyor ve alkışlıyorum", "Gençlik geri gelmiş", "Helal olsun", "Survivor'a mı katılıyorsun yoksa?" "Azim buna derim", "Efsane değişim" şeklinde yorumlar alan Barbaros'a, yakın arkadaşı Serhat Doğaramacı da alev emojileriyle destek verdi.



Barbaros Yoloğlu'nun inanılmaz değişimi