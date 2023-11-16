MasterChef Barış'ın sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı: Yeni aşkı bakın kimmiş! masterChef'te yarışan Barış Demir, şimdilerde aşk hayatıyla gündeme geliyor. Sosyal medyasını aktif kullanan yarışmacı, yeni aşkıyla ilgi topladı.

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TV8n ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına katılan Barış Demir, başarılı bir performans sergiledi ancak elenmekten kurtulamadı.

Elendikten sonra sosyal medyasına daha çok yönelen Demir, sevgilisiyle gündem oldu.

Yakışıklı ismin sevgilisini ise bir kullanıcı ele verdi. Paylaşıma bir kullanıcının "Canım eniştem" yazmasının üzerine Barış'ın takipçileri "Barış elden gitti", "Sevgilisi kesin İremsu Kamber" yorumlarında bulundu.

Aşkıyla yorum beğendi

Barış Demir ve İremsu Kamber ise "Canım eniştem" yorumuna beğenerek karşılık verdi.

Sosyal medya fenomeni olan İremsu Kamber'in Instagram hesabında 103 bin takipçisi bulunuyor.