MasterChef Beyza'nın önlüksüz pozları Instagram'ı salladı! O pozlara yorum yağmuru... MasterChef 2024 yarışmacısı Beyza Aydın'ın sosyal medya kareleri beğeni topladı.

Editör: Yağmur Dinç

MasterChef yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Beyza Huri Aydın, hem başarısı hem de güzelliği ile dikkat çekiyor.

Yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, mutfakta yetenekli olduğu kadar sosyal medyayı da iyi kullanıyor.

Takipçi sayısı hızla artan MasterChef Beyza, izleyicilerin radarına girdi.

GÜZELLİĞİ GÜNDEMDE

Paylaşımları beğeni toplayan Beyza Aydın'ın duru güzelliği ile verdiği pozlar gündem oldu.

Tesettürü, makyajı ve giyim tarzı ile takipçilerinin gönlünü fetheden yarışmacı, birbirinden iddialı pozlara imza attı.

İşte MasterChef Beyza'nın paylaşımları...