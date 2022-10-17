MasterChef Burak Kaya oyuncu mu? Burak Kaya kimdir ve hangi dizilerde oynadı?

MasterChef Burak Kaya oyuncu mu? Burak Kaya kimdir ve hangi dizilerde oynadı?

MasterChef Türkiye'de adını duyuran Burak Kaya ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. MasterChef Burak Kaya kimdir? Oyuncu mu, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, 5. sezonuyla yayınlanmaya devam ediyor.

Yarışmada yaşanan olayların yanı sıra, MasterChef yarışmacıları da sık sık gündeme geliyor.

Reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye'de her sezon olduğu gibi bu sezon da dedikodular bitmek bilmiyor.

Birçok yarışma programı için söylenenler MasterChef için de söyleniyor. Yarışmanın bir kurgu olduğu ve cast ajanslarından oyuncu seçtikleri iddiaları gündemde yerini alıyor.

Bu sezon da yarışmada yaşananlar çekişmeler bitmek bilmiyor. Özellikle yeni sezonda ismini duyuran yarışmacılardan biri Burak Kaya oldu.

MasterChef'te harikalar yaratan Burak Kaya hakkında ortaya yeni iddialar atılmıştı. O görüntüler bütün iddiaları güçlendirdi.

Masterchef Burak Kaya'nın görüntülerini görenler, "MasterChef Burak Kaya oyuncu mu? Burak Kaya kimdir, hangi dizilerde oynadı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

MasterChef Burak Kaya kimdir?

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından biri olan Burak Kaya, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Çerkes kökenli olan Masterchef Burak Kaya, İstanbul’da doğdu. Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde mutfak bölümünü tamamlayan Burak Kaya, üniversiteyi Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde okudu.

MasterChef Burak Kaya oyuncu mu, hangi dizilerde oynadı?

Burak Kaya, daha sonrasında meslek değiştirerek oyunculuk yapmaya ve sahne yapımlarında yer almaya başladı.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisi başta olmak üzere birçok bölüm ve sahnede yer alması ve reklamlarda yer alması, oyuncunun asıl mesleğinin oyunculuk olduğu iddiasına yol açmıştır.

Oyuncu bu durumu kabul etmese de bu sezon müsabakaların önceden planlanan çerçevede gerçekleştiğini gündeme getirdi.