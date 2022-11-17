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    MasterChef Burak, Survivor'a katılıyor

    Acu Ilıcalı'nın bizzat kadroya dahil ettiği konuşulan Burak Kaya, Survivor için hazırlıklara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 11:33
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    MasterChef Burak, Survivor'a katılıyor

    Tv8 ekranlarında yayınlanana MasterChef programı, merakla izleniyor.

    Seyircilerin favori programı olan MasterChef'e, Burak Kaya isimli yarışmacı da damga vuruyor.

    Programa katılışından sonra bir hayran kitlesi edinen Kaya, yakışıklılığı ile de beğeni topluyor.

    Survivor'a katılıyor

    Burak Kaya hakkında, bir yeni iddia daha ortaya atıldı.

    Seyircinin beğenisini kazanan Kaya'nın, Surviror'a transfer olacağı konuşuluyor.

    WhiteVivor'da yer alan habere göre Burak Kaya, Acun Ilıcalı tarafından kadroya dahil edildi.

    MasterChef Burak, Survivor a katılıyor #1

    Hazırlığa başladı

    Burak Kaya'nın evine spor aletleri getirildiği ve Survivor hazırlıklarına başladığı gündemde yer alıyor.

    MasterChef Burak, Survivor a katılıyor #2

    MasterChef Burak, Survivor a katılıyor #3

    MasterChef Burak, Survivor a katılıyor #4


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