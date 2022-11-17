MasterChef Burak, Survivor'a katılıyor

Acu Ilıcalı'nın bizzat kadroya dahil ettiği konuşulan Burak Kaya, Survivor için hazırlıklara başladı.

Tv8 ekranlarında yayınlanana MasterChef programı, merakla izleniyor.

Seyircilerin favori programı olan MasterChef'e, Burak Kaya isimli yarışmacı da damga vuruyor.

Programa katılışından sonra bir hayran kitlesi edinen Kaya, yakışıklılığı ile de beğeni topluyor.

Survivor'a katılıyor

Burak Kaya hakkında, bir yeni iddia daha ortaya atıldı.

Seyircinin beğenisini kazanan Kaya'nın, Surviror'a transfer olacağı konuşuluyor.

WhiteVivor'da yer alan habere göre Burak Kaya, Acun Ilıcalı tarafından kadroya dahil edildi.

Hazırlığa başladı

Burak Kaya'nın evine spor aletleri getirildiği ve Survivor hazırlıklarına başladığı gündemde yer alıyor.