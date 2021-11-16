MasterChef Burcu'nun eski hali ortaya çıktı! Estetikten önce estetikten sonra...

MasterChef yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Burcu Önal, estetiksiz haliyle gündeme geldi. Öanl'ı yarışmadan takip edenler, estetiksiz halini görünce şoke oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor.

Her gün ekranda olan ve her gün farkı bir bölümle yayınlanan yarışmayı Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yaçınkaya sunuyor.

Jüri üyeleri ve yapılan yemeklerle dikkati çeken yarışma, yarışmacılarıyla ise gündem olmaya devam ediyor.

Bu senenin yarışmacılarından olan ve geçtiğimiz günlerde eşiyle gündeme gelen Burcu Önal, estetiksiz haliyle konuşulmaya başlandı.

Önal2ın yıllar önce çekilmiş estetiksiz karelerini gören takipçileri, şaşkınlığını gizleyemedi.

BURCU ÖNAL'IN ESTETİKSİZ HALLERİ

MasterChef yarışmasına katılan ve dikkatleri çeken Burcu Önal, Asya yemekleriyle ön plana çıkıyor.

Daha önce elemeleri geçemeyen, bu sene ise finale kalmayı hedefleyen Önal'ın estetiksiz halleri gündeme geldi.

İbrahim Önal ile evli olan ve sadece işiyle gündeme gelmek isteyen Burcu, estetiksiz halleriyle herkesi şoke etti.

Ayrıca Önal'ın eşini görenler başarılı oyuncu Burak Özçivit'e benzetildi.