MasterChef Büşra Zambak'ın gizemli sevgilisiyle pozları ortaya çıktı! Meğer o ayıcıklar...

MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden Büşra Zambak'ın özel hayatına dair detaylar izleyicilerin ilgisini çekti. MasterChef Büşra'nın sevgilisi ise kareleri günyüzüne çıktı.

MasterChef 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da zaman zaman mercek altına alınıyor.

Bu sene adından söz ettiren başarılı isimlerden birisi de Büşra Zambak oldu.

Sakinliği ve yaptığı yemekler ile gönülleri fethefen Büşra Zambak, Güler Sabancı'nın aşçılığını yapıyor.

Özel hayatı merak konusu olan Masterchef yarışmacısı Büşra Zambak’ın evli olup olmadığı kadar merak edilen bir diğer konu sevgilisinin olup olmadığı.

Gizemli aşk

MasterChef Büşra sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hayatına dair sık sık paylaşım yapan Büşra Zambak'ın sevgilisi olduğu iddia edilen bir isim ise dikkat çekti.

MasterChef Büşra'nın takipçileri, şef adayının Emre Demirci adlı biriyle aşk yaşadığını iddia ediyor. Öyle ki, Büşra'nın sürekli taktığı ayı figürlü küpelerin sevgilisinin hediyesi olduğu düşünülüyor.

Çiftin birlikte olan kareleri ise ortaya çıktı. İşte MasterChef Büşra'nın gizemli seviglisi..