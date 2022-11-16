Petrol
93.63
-0.25%
Euro
19.3564
0.44%
Dolar
18.6122
0.06%
Altın
1.063
-0.02%
Borsa
4687
0.00%
Bitcoin
319.593
-0.79%
BTXN Coin
7.27
-1.49%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    MasterChef Büşra Zambak'ın gizemli sevgilisiyle pozları ortaya çıktı! Meğer o ayıcıklar...

    MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden Büşra Zambak'ın özel hayatına dair detaylar izleyicilerin ilgisini çekti. MasterChef Büşra'nın sevgilisi ise kareleri günyüzüne çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef Büşra Zambak'ın gizemli sevgilisiyle pozları ortaya çıktı! Meğer o ayıcıklar...

    MasterChef 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da zaman zaman mercek altına alınıyor.

    Bu sene adından söz ettiren başarılı isimlerden birisi de Büşra Zambak oldu.

    Sakinliği ve yaptığı yemekler ile gönülleri fethefen Büşra Zambak, Güler Sabancı'nın aşçılığını yapıyor.

    Özel hayatı merak konusu olan Masterchef yarışmacısı Büşra Zambak’ın evli olup olmadığı kadar merak edilen bir diğer konu sevgilisinin olup olmadığı.

    Gizemli aşk

    MasterChef Büşra sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hayatına dair sık sık paylaşım yapan Büşra Zambak'ın sevgilisi olduğu iddia edilen bir isim ise dikkat çekti.

    MasterChef Büşra'nın takipçileri, şef adayının Emre Demirci adlı biriyle aşk yaşadığını iddia ediyor. Öyle ki, Büşra'nın sürekli taktığı ayı figürlü küpelerin sevgilisinin hediyesi olduğu düşünülüyor.

    Çiftin birlikte olan kareleri ise ortaya çıktı. İşte MasterChef Büşra'nın gizemli seviglisi..

    MasterChef Büşra Zambak ın gizemli sevgilisiyle pozları ortaya çıktı! Meğer o ayıcıklar... #1

    MasterChef Büşra Zambak ın gizemli sevgilisiyle pozları ortaya çıktı! Meğer o ayıcıklar... #2

    MasterChef Büşra Zambak ın gizemli sevgilisiyle pozları ortaya çıktı! Meğer o ayıcıklar... #3

    MasterChef Büşra Zambak ın gizemli sevgilisiyle pozları ortaya çıktı! Meğer o ayıcıklar... #4


    Kocasının varlıklı diye tanıştırdığı adamla yaşamaya başladı
    3. Sayfa

    Kocasının varlıklı diye tanıştırdığı adamla yaşamaya başladı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Uyumadan önce ayaklarınıza lavanta yağı sürün bakın neler oluyor! Resmen mucize...
    Sağlık

    Uyumadan önce ayaklarınıza lavanta yağı sürün bakın neler oluyor! Resmen mucize...

    Görüş Bildir