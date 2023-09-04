MasterChef Çağatay hakkında şaşırtan karar: Stüdyoda gözyaşları sel oldu! MasterChef All Star, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Bazı yarışmalarda yer almayan MasterChef Çağatay, hastalığını açıkladı. Çağatay hakkında verilen karar yarışmacıları gözyaşlarına boğdu.

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ensonhaber.com

TV8’in reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef All Star, dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Yarışmanın favori yarışmacılarından biri olan Çağatay, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir oyunlarda yer almıyordu.

Yarışma başlamadan önce Azerbaycan’da yaşadığı bir sağlık sorunu yüzünden tedavi gören Çağatay, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Hastalığını anlattı

Çağatay, Azerbaycan Bakü’de geçirdiği bir nöbet sebebiyle oluşan hastalığını şu sözlerle açıkladı:

"Sırtımdaki omuriliklerin birinde ağır bir deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet yüzünden. O da daha çok sinirlere baskı yapmaya başlamış. Şu an korse kullanıyorum zaten ve zor nefes alıyorum.

Aynı zamanda sağ ve sol böbreğimde taş üretimi var. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde kendimi riske atmak istemiyorum"

Yarışmaya veda etti

Çağatay’ın açıklamalarının ardından Somer Şef ise şu ifadeleri kullandı:

"O zaman bu yarışmadan çekilmek istediğin anlamına geliyor. Kendine iyi bak önemli olan sağlığın, geçmiş olsun"

MasterChef Çağatay, böylelikle sağlık sorunu nedeniyle yarışmaya veda etti. Çağatay’ın vedası, stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.