MasterChef Dilara Başaran'dan cesur pozlar! "İyice abarttın" MasterChef All Star kadrosunda yer alan Dilara Başaran, Instagram'daki özçekim paylaşımıyla beğeni topladı.

ensonhaber.com

MasterChef 2023 All Star heyecanı devam ediyor.

Finale giden süreçte yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Dilara Başaran.

MasterChef'in ilk kadın şampiyonu Cemre'yi eleyen Dilara, izleyicilerin merceğinde..

İlk olarak 2021 sezonunda adını duyuran Dilara, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Yeni pozlar

Mutfaktaki yeteneği kadar güzelliğiyle de öne çıkan 27 yaşındaki Dilara Başaran'ın ayna karşısındaki selfieleri beğeni topladı.

Straplez kombiniyle kamerayı açan Başaran, pozlar verdi.

Başaran'ın "Selfie abartılıyor" notuna takipçileri, "Cesur pozlar", "İyice abarttın", "Güzellik" tarzında yorumlarda bulundu.