MasterChef Dilara'dan veda paylaşımı: 'Çok yakında kendi yerimde...' MasterChef Türkiye All Star'da bu hafta elenen isim Dilara Başaran oldu. Dilara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. İşte Dilara'nın veda paylaşımı...

ensonhaber.com

İzlenme rekorları kıran yemek programı MasterChef Türkiye All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Dilara Başaran oldu.

Dün akşam oynanan eleme oyununda başarılı olamayan Dilara yarışmaya veda etti.

Yarışmadan elenen Dilara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerine veda mesajı yayınladı.

Dilara Başaran'ın veda paylaşımı takipçileri tarafından beğeni topladı.

Dilara Başaran yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Hoşça kalın… Bu yolculuğun sonuna geldik, çok şey öğrendiğim, bazen insanlara gülüp yalnız kaldığımda hüngür hüngür ağladığım ve hep ertesi kendimi topladığım, her şeye rağmen güçlü durduğum, bazen zorlandığım ama en sonunda çok şey öğrendiğim bir sezon geçirdim. İnsanın her halini gördüm, teşekkür ederim. Her cephede aynı anda savaşmaktan yorulduğumu inkar edemem, söylemek istediğim çok şey var ama, onlar gibi olmayacağım nasılsa kendi yaptıklarını kendileri biliyorlar bu onlara yeter ; susmayı tercih edeceğim. Tek bildiğim elimden geleni yaptığım ve bu yolu dürüstçe, kendim olarak yürüdüğüm.

Kim derdi ki yıllar önce gün boyu sebze soyarak başladığım mesleğim sayesinde sizlere ulaşacağım… Hedefim benim gibi tırnaklarıyla emek emek kazıyan KIZLARIM’a ilham olmaktı. Ben başardım siz de yapabilirsiniz diyebilmekti, buraya kadar gelebildim. Üzgünüm… Hem de çok. Bir yerlerde beni gördünüz biliyorum. Hayat tümüyle farklı yolculuklardan ibaret, nerede ne şartta olduğunuz farketmeksizin çabalayın, öyle veya böyle emeklerinizin karşılığını alacaksınız! Bunu eski bir mahallede büyümüş bir çocuk olarak söylüyorum, bin tane zorlukla yüzleşmiş ve bu zorlukları kaybettiğinde insanlara duygu sömürüsü yapmak için kullanmadan aşmış bir çocuk olarak. Size söz veriyorum. Hepinizi çok seviyorum, sonunda başaracağım ve yine güzel yerlerde sizlerle buluşacağım.

Bu yepyeni bir başlangıç, artık birlikteyiz. Çok yakında kendi yerimde bizbize bol bol sohbet edip, kahkahalarla güzel yemekler yiyeceğimiz günlerimiz olacak hep birlikte… Bir sezon boyu kahrımızı çeken tüm yapım ekibi ve şeflerimize teşekkür ederim. Hoşça kalın."