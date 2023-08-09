MasterChef'in Dilara'sı sosyal medyada çok başka çıktı! "Eller şef, bacaklar manken" MasterChef All Star kadrosunda yer alan Dilara Başaran, sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla gündem oldu. Dilara'yı gören izleyiciler, beğenmeden geçemedi.

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, 2023 sezonunda All Star kadrosu kurdu.

MasterChef'te yer alan isimlerden biri de Dilara Başaran oldu.

2021 sezonunda adını duyuran Dilara, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Yarışmada beğeni toplayan MasterChef Dilara, Instagram'daki kareleriyle dikkat çekti.

Instagram'ı salladı

Mutfaktaki yeteneği kadar güzelliğiyle de öne çıkan 26 yaşındaki Dilara Başaran'ın ayna karşısındaki pozları beğeni topladı.

Başaran'ın takipçileri, "En güzel şef", "Manken misin şef misin", "Güzellik" tarzında yorumlarda bulundu.

İşte paylaşımlarından bazıları...