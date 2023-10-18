MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te ilk eleme adayları kim oldu? MasterChef Türkiye All Star'da yeni haftanın ilk eleme adayları belli oldu. İşte dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ve eleme adayları..

ensonhaber.com TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. En son Kerem'in elendiği yarışmada yeni hafta heyecanı dün başladı. 17 Ekim akşamı ekrana gelen yeni bölümde mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için tezgah başına geçti. Bu hafta mavi takım kaptanı Alican olurken kırmızı takım kaptanlığı için Barış'ı seçmişti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Barış'ın kaptan olduğu kırmızı takım 4-3 kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak için tezgah başına geçti. Mavi takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Metin oldu. Eleme adayları belli oldu MasterChef Türkiye All Star'da gecenin eleme adayları Azize ve Kıvanç oldu.