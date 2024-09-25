MasterChef Eda pozlandı, sosyal medya yıkıldı! "Balkan güzeli" MasterChef 2024 sezonunda adından söz ettiren Eda Çağlayan, son paylaşımı ile beğeni yağmuruna tutuldu.

Yağmur Dinç

MasterChef 2024, tüm hızıyla devam ediyor.

Her hafta yapılan elemenin ardından yarışmaya devam eden isimler belli oluyor.

Bu sezon adından söz ettiren yarışmacılar arasında "Eda Çağlayan" da yer aldı.

Yaptığı tatlılar ile öne çıkan Eda, istatistiklerde de başarı sağlıyor.

MASTERCHEF EDA POZLARI

Öte yandan ise, sosyal medyada güzelliğine övgü dolu yorumlar alıyor.

Henüz 26 yaşında olan ve Makedon kökenli olan Eda Çağlayan, Instagram'ı aktif kullanıyor.

Yeteneği kadar güzelliği ile de dikkatleri çeken Eda'yı görenler beğeni butonuna basıyor.