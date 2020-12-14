MasterChef elenen yarışmacı Sefa kimdir? MasterChef Sefa nereli? Sefa Okyay Kılıç'ın hayatı...

MasterChef 2020 yarışmacısı Sefa'nın elenmesinin ardından 'MasterChef Sefa kimdir?' merak konusu oldu. Hayallerine veda eden Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında...

MasterChef Türkiye'de final heyecanına bir adım daha yaklaşıldı. MasterChef Türkiye’de elenen isim bu hafta Sefa Okyay Kılıç oldu.

MasterChef 2020’nin 17. haftasında son kaptanlık oyununu kazanmayı başardı fakat Sefa, eleme potasına giren ilk yarışmacı oldu. Eleme oyununda ise en zayıf tabağı çıkaran MasterChef Sefa, böylece yarışmaya veda etti ve sezonu altıncı olarak bitirdi.

Peki, MasterChef Sefa kimdir? İşte MasterChef Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında, aslen nereli?

MASTERCHEF SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, 13 Haziran 1996 tarihinde Ankara’da doğdu. Üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan MasterChef Sefa, 2019 yılında Gazi üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun oldu.

Ankara'da Metropolitan Hotels ve Ato Congressium'da, Antalya Rixos Premium Tekirova'da; İngiltere'de Fora Restaurants'da çalışma fırsatı bulan ve İtalya Lecce'de 1 ay staj yapan MasterChef Sefa, Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler aldı.

Türkiye'de düzenlenen birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak görevlini sürdüren ve diğer birçok kongreye de katılma fırsatı bulan Sefa Okyay Kılıç, İngilizceyi akıcı bir şekilde, Fransızca ve İtalyancayı başlangıç düzeyinde konuşabilmektedir. Hala aktif bir şekilde sürdürmekte olduğu spor hayatını çeşitli branşlarda ilerletmektedir.

MasterChef Türkiye'de elenen isim Sefa oldu ViDEO

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te Mavi takım ile Kırmızı takım son kez takım oyunu için karşı karşıya geldi. Şefler, bu son dokunulmazlık oyununda Balkan mutfağından yapılacak beş çeşit yemek için bir saat süreleri olduğunu belirtti.

MasterChef’te takımlar, verilen sürenin bitimiyle yaptıkları yemeklerden şeflere ikram ettiler.

Şefler ise tadım sonrasında hangi yemekte hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Buna göre beş yemekten üçünü kazanan Kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanan takım oldu.