MasterChef Emre hasta mı, hastalığı nedir? Elenme nedeni ortaya çıktı!

MasterChef'ten sürpriz bir şekilde elenen Emre Büber'in hastalığı olduğu ve Acun Ilıcalı'nın Büber'e bir iş teklifinde bulunduğu iddia edildi. Peki, MasterChef Emre hasta mı, hastalığı nedir?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

MasterChef'in 7 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelen eleme gecesinde çok ilginç bir olay yaşandı ve Emre Büber, 11. haftada yarışmaya veda eden yarışmacı oldu.

MasterChef'in sevilen ve sempatik bulunan yarışmacılarından biri olan Emre Büber'in yarışmadan çekilmek istediği için kendi kendini eletecek bir hata yapması, izleyicilerde şok etkisi yarattı.

Sosyal medya ve televizyon kulisleri, bu elenmenin nedeni olarak Emre Büber'in evlat hasretine dayanamadığını ve yarışmada duygusal-psikolojik olarak yıpranmasını gösterirken, bambaşka bir gerçek ortaya çıktı.

Finale kadar gitmesi beklenen Emre Büber'in hastalığı nedeniyle eleme gecesinde şeflerin önüne eksik malzemeli tabak çıkardığı iddia edildi.

Peki MasterChef Emre hasta mı, hastalığı nedir? İşte detaylar...

MASTERCHEF EMRE HASTA MI, HASTALIĞI NEDİR?

Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber, gerek kişiliği gerek mutfak bilgisi gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.

Sevilen ve finale kadar gideceği düşünülen Emre Büber'in elenmesinin ardından ortaya birçok iddia atıldı ve bilerek yarışmadan çekildiği düşünüldü.

Ünlü fenomen Ata Benli de Emre Büber'in parkinson hastası olduğunu ve yarışma stresinden dolayı zor günler geçirerek kilo kaybettiğini bu nedenle yarışmayı bırakma kararı aldığını iddia etti.

Ata Benli, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

''Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi. Çünkü her gün bu hastalıkla mücadele edip tedavi olacak. Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir.''

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Emre Büber'e bugüne de başka hiçbir yarışmacıya yapmadığı bir jest yaparak hayatının fırsatını sunduğu belirtildi.