MasterChef Eray Aksungur ve Danilo Zanna yıllar önce bakın nerede tanışmış! Gören inanamıyor.. MasterChef yarışmacılarından Eray Aksungur hakkındaki Danilo Zanna gerçeği herkesi şaşkına çevirdi. İki isim daha önce başka bir programda bir araya gelmiş. İşte detaylar..

ensonhaber.com TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef yarışmacıları hakkında ortaya çıkanlar izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Yarışmanın başarılı isimlerinden olan Eray Aksungur'un Danilo Zanna ile daha önceden tanıştığı ortaya çıktı. Eray Aksungur daha önce Show TV ekranlarında yayınlanan 'Lezzet Akademisi' isimli yarışmaya katılmış. Eray Aksungur ile Masterchef jürisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tanışıyorlar. İtalyan şef o yarışmada jüri üyesi olarak yer alıyordu. Birçok kişinin daha önceden bilmediği bu olay görenleri şaşkına çevirdi. Lezzet Akademisi yarışmasında son 3 isim arasına kalmayı başaran Eray Aksungur yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.