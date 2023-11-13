MasterChef Esra hakkındaki şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Meğer ilk o yarışmaya katılmış MasterChef Türkiye All Star'ın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Esra Tokelli'nin geçmiş yıllarda başka bir yemek programına katıldığı ortaya çıktı. İşte Esra Tokelli'nin katıldığı o program..

ensonhaber.com

MasterChef Türkiye All Star'ın sevilen isimleri arasında yer alan Esra Tokelli'nin daha önce başka bir yemek yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Yaptığı yemekler ile şeflerin beğenisini kazanan Esra Tokelli MasterChef'teki ilk sezonunun ardından kendisine bir restoran açmış ancak daha sonra kapatmak zorunda kalmıştı.

İlk olarak 2020 yılında MasterChef'e katılan Esra Tokelli bu sezon yapılan All Star sezonunda da yer alarak dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Yaptığı tabaklar ile şeflerden övgü dolu yorumlar alan Esra Tokelli tarzı ve açıklamaları ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esra'nın Instagram'da 321 bin takipçisi bulunuyor.

MasterChef yarışması ile tanınan Esra Tokelli'nin, MasterChef'ten önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

İşte Esra Tokelli'nin Seda Sayan ile Yemekteyiz programındaki görüntüleri..

Seda Sayan ile Yemekteyiz programında yarışan Esra Tokelli o haftanın birincisi olarak 10 bin liralık para ödülünün sahibi olmuş.