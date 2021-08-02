MasterChef Fatma kimdir? MasterChef 2021'in ilk ana kadro yarışmacısı Fatma Polat hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, sezonun ilk ana kadro yarışmacısı seçilen Fatma Polat'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki MasterChef Fatma Polat kimdir?

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye2021'de, dün akşam itibarıyla final turu heyecanı başladı.

1 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayınlanan 26. bölümle birlikte MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren ilk yarışmacı Fatma Polat oldu.

Temmuz ayı başında başlayan eleme turlarında rakiplerini eleyerek final turuna geçmeye hak kazanan Fatma Polat, günün en başarılı tabağını hazırladı ve ana kadroya girmeyi başardı.

Üç çocuk annesi Fatma Polat, hayat hikayesi ile hem jüriyi hem de diğer yarışmacıları etkiledi.

Peki MasterChef Fatma Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte MasterChef 2021 ilk ana kadro yarışmacısı Fatma Polat hakkındaki bilgiler…

MASTERCHEF FATMA POLAT KİMDİR?

38 yaşındaki Fatma Polat, aslen Sivaslı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat'ın 17, 13 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vadır.

17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katılan MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat, hayatta her şeyi başarabileceğini iddia etmektedir. Kendisini 'öğrenme obezi' olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonuyla da jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı.

FİNAL TURUNA NASIL GELDİ?

Fatma Polat, MasterChef 2021'in 1. turunda kayınvalidesinden öğrendiği Malatya yöresine ait yumurtalı köfte ile yarışmada boy göstermişti.

Şeflerin beğenisini alan yarışmacı, üçlü düellolara da katılmaya hak kazanmış ve MasterChef'in 18. bölümünde Fatma Polat, Begüm Mıçı ve Yusuf Altuntaş ile yarışmıştı.

Yarışmacılardan deniz mahsullü pilaki hazırlamaları istenmiş ve verilen süre sonunda yarışmacılar hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sunmuştu.