MasterChef Fatma Nur ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! "Bu sen olamazsın"

MasterChef Fatma Nur ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! "Bu sen olamazsın"

Sivri diliyle adını milyonlara duyuran MasterChef yarışmacısı Fatma Nur Uçar, sosyal medya paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Ayna karşısında verdiği pozlar olay yarattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen MasterChef programı yarışmacılarıyla gündeme geliyor.

Bu sezonun başladığı günden itibaren olayları bitmek bilmeyen yarışma programında dikkat çeken isimlerden biri de Fatma Nur Uçar oldu.

Yarışmaya katıldığından beri konuşulmadığı tek bir gün bile yok. Yarışma esnasında sivri dili ve kavgalarıyla tanınıyor.

Haftalardır eleme potasına giren ancak bir türlü elenmeyen Fatma Nur Uçar, geçtiğimiz akşam ilk kez mavi takım kaptanı oldu.

Yarışma programında boy gösterdiği andan itibaren sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Sert ve ilginç çıkışlarıyla ön plana çıkan Fatma Nur Uçar, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ayna pozuyla parmak ısırttı

Instagram'da 43 bin takipçisi bulunan MasterChef yarışmacısı Fatma Nur Uçar, son paylaşımıyla şoke etti. Ayna karşısına geçip mini taytıyla poz verdi.

O pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isme emoji ve yorumlar yağdı. İşte o pozlar...

Fatma Nur Uçar, MasaterChef Türkiye'ye, Muğla Fethiye'den katılmıştır. Başarılı yarışmacı 23 yaşında ve aslen Yozgatlı'dır.

10 yaşında bu yana aşçılık ile ilgilendiğini belirten Fatma Nur Uçar, Fethiye'de bir otelde sushi şefi olarak çalışmaktadır.