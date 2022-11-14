MasterChef Fatma Nur'un hikayesi yürek dağladı! 'En iyi Mehmet Şef anlar'

MasterChef 2022 sezonunun dikkat çeken isimlerinden Fatma Nur Uçar, başarılı olduğu kadar sivri diliyle de öne çıkıyor. MasterChef Fatma Nur hakkında araştırma yapanlar ise hikayesi ile hüzünleniyor.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef 2022 sezonunda yarışmacılarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

MasterChef hayali kuran 12 yarışmacının kozlarını paylaştığı mutfakta aynı zamanda dostluklar da kuruluyor. Zaman zaman komik anlara sahne olan program, bazen de yarışmacıların hikayeleriyle hüzünlendiriyor.

İzleyicilerin yorumlarına bakıldığında antipatik tavırları ve sivri cümleleriyle öne çıkan isimlerden olan Fatma Nur Uçar, sezonua damga vuran isimlerden.

Henüz 23 yaşındaki Fatma Nur, yemeklerdeki başarısıyla öne çıkıyor ancak rekabeti de çok seviyor. MasterChef Fatma Nur hakkında araştırma yapan seyirciler ise çarpıcı bir gerçekle karşılaşıyor.

10 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Uçar, Fethiye’de sushi şefi olarak çalışıyor.

Kalçasında çıkık var

Fatma Nur Uçar'ın doğuştan bir kalça çıkıklığı vardır. Bundan ötürü bir bacağı diğer bacağında 3 cm daha kısadır.

Masterchef Fatmanur Uçar, aslında engelli olarak geçmeyen durumuyla ilgili ilk elemelerde bir açıklama yapmış ve oldukça duygusal anlar yaşanmıştı.

Fatmanur yaptığı açıklamada, ''23 yaşındayım hayatımda ilk defa mutluluktan ağladım'' diyen Fatmanur, ''Doğuştan kalça çıkıklığım var. Bacağımın teki 3 santim kısa. Sektörde bacağımı görenler 'bu halde mi şef olacaksın?, Sen ne yapabilirsin ki? Sen en fazla komi olursun' şeklinde ifadeler kullandı. Arkamdan topal diye konuşanlara bu başarım kapak olsun'' ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Şef'ten destek

atmanur'un bu açıklamaları özellikle Mehmet Şefi duygulandırmış ve o da kendi parmaklarına vurgu yaparak, ''Herkes vücuttaki eksikliklere değil, beyindeki eksikliklere baksınlar. Aslanlar gibi buradasın. Benimde anlatacak bir hikayem var. Belki ben de bir gün anlatırım.'' ifadelerini kullanmış ve Fatmanur'a sarılarak destek olmuştu.