MasterChef Güzide Mertcan'ın eşi ve 3 çocuğuyla pozları iç ısıttı! "Helal sana" MasterChef All Star yarışmacısı Güzide Mertcan, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte mutlu bir hayat sürerken bir yandan da sosyal medyada paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

MasterChef 2023 sezonu başladı; kadroda All Star yarışmacıları var. Ana kadroya adını yazdıran ilk isimlerden birisi de Güzide Mertcan oldu. 35 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Güzide, 2019 yılında yarışmaya katılmıştı. Güzide Mertcan, o dönemlerde 7 milyonluk lüks villasıyla haberlere konu olmuştu. Özel hayatı merak konusu olan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'ın eşi ve çocukları merak konusu oldu. Sosyal medyadan ailesini paylaşan Güzide, takipçilerinden beğeni ve yorumlar alıyor. MasterChef Güzide'nin ailesi 1988 doğumlu olan Güzide Mertcan iş insanı Mustafa Mertcan ile evli. Yarışmacının üç çocuğu var. Mustafa Mertcan DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi. Anneliğin tadını çıkartırken hayallerinin peşinden koşan Güzide Mertcan, birçok destek mesajı alıyor.