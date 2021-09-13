MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef'ten elenen İbrahim Cingözler hakkında bilgiler

MasterChef yarışması dün ekrana gelen bölümle yine heyecanlı anlara sahne olurken, elenen isim ise İbrahim oldu. Peki, MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef'ten elenen İbrahim Cingözler hakkında...

MasterChef yarışmasında dün ekrana gelen bölümde, eleme heyecanı yaşandı.

Kırmızı takım yarışmacıları aralarında eleme oyunu oynarken, İbrahim Cingözler yarışmaya veda etti.

İbrahim'in yarışmaya veda etmesi herkesi şaşırtırken, yarışmacı şeflerden büyük övgü alarak kadroya girmeyi başarmıştı.

İbrahim'in elenmesinden sonra, "MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef İbrahim Cingözler kimdir?" soruları gündeme getirildi.

Peki, MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef İbrahim Cingözler kimdir? İşte ayrıntılar..

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?

1996 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelen İbrahim Cingözler, üniversite dönemine kadar doğup büyüdüğü Adana’da hayatını devam ettirdi. İbrahim, üniversite için Adana'dan ayrıldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Aşçılık Bölümünü kazandı.

Yarışmaya ise Bodrum’un yöresel ürünleriyle hazırladığı ‘Egeden’ yemeğiyle katılan ve tüm şeflerin onayını alan İbrahim, yoluna devam etti.

Genç ve yetenekli yarışmacı, yaz dönemlerinde Bodrum’da çalışırken, kış dönemlerinde ise eğitim hayatını sürdürdü. Cingözler, son olarak MasterChef Türkiye macerasına katılmak için işinden istifa etti ve yeni bir heyecana doğru yol aldı.

Ancak dün ekrana gelen bölümde, yemeği daha az beğenilince elendi..