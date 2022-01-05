MasterChef ikinci çeyrek finalist kim oldu? 4 Ocak MasterChef önlüğü giyen isim...

MasterChef ikinci çeyrek finalist kim oldu? 4 Ocak MasterChef önlüğü giyen isim...

Masterchef 2021'in ikinci çeyrek finalisti, 4 Ocak akşamı ekranlara gelen yeni bölümde belli oldu. Peki Masterchef'te ikinci önlük kimin oldu? Çeyrek finale kim kaldı? İşte yaşananlar...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Masterchef 2021 finale doğru gidiyor...

Takım oyunlarının sona erdiği Masterchef'te yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele veriyor.

4 yarışmacı çeyrek finale kalmak için kıyasıya mücadele verirken haftanın ikinci çeyrek finalisti belli oldu.

Sergen'in ardından çeyrek finale çıkan yarışmacı, şef önlüğünü giydi.

Peki Masterchef 2. çeyrek finalist kim, hangi yarışmacı oldu? İşte 4 Ocak Salı Masterchef detayları...

MASTERCHEF 2. ÇEYREK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de ikinci çeyrek finalisti belirleyecek iki oyun oynandı. İlk oyun konuk şefin tabağı. İkinci oyun ise yaratıcılık.

İki oyunda konuk şefin de katılacağı puanlama sonucunda toplam 70 puan üzerinden en çok puanı alan isim, ismi yazılı şef ceketini giyecek ve çeyrek finale çıktı.

İlk oyunda 30, ikinci oyunda 23 puan alan Hasan, toplamda 53 puanla şef ceketini giyen isim oldu ve ikinci çeyrek finalist oldu.