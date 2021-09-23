MasterChef'te ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Eylül eleme adayları...

MasterChef’te bu akşam Mavi takım ve Kırmızı takım, ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kimler gitti? İşte 22 Eylül MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef Türkiye 22 Eylül Çarşamba akşamı MasterChef 74. bölümde börek düellosu ekranlara geldi.

Mavi takım ile Kırmızı takım yarışmacıları, düello eşlerini seçtikten sonra en iyi şekilde yapıp takımına dokunulmazlık kazandırmaya çalıştı. Kaybeden takımın oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama yapacağı konsey sonrasında haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

Peki, 22 Eylül MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021 eleme adayları kimler? İşte detaylar…

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa bir kez daha girdi. Şefler, yarışmacılara ana ürün olarak oyunlardan kalan ürünleri verdi.

Şeflerin yaptığı tadım sonrasında üç başarılı isim açıklandı. Finale kalan isimler Tahsin, Safanur ve Emre oldu. Gecenin en iyi yemeğini yapan Tahsin, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

İlk eleme adayı Mustafa oldu. İkinci aday ise Sergen olarak açıklandı. Üçüncü aday ise Tahsin'in seçimi ile Emre oldu. Dördüncü aday oy çoğunluğu ile Hamza seçildi.