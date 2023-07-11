MasterChef izleyicilerine sürpriz haber: Somer Şef gelir gelmez duyurdu! MasterChef All Star'ın eleme turlarında programda yer almayan Somer Şef, sonunda dönüş yaptı. Kadrolar tamamlanınca izleyici karşısına çıkan Somer Sivrioğlu, sürprizi duyurdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu sezon eski yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı programda geçtiğimiz haftalarda ana kadro için mücadeleler gerçekleşti.

Her sezondan 5’er kişinin ana kadroya seçildiği MasterChef All Star’da ana kadro tamamlandı. Tüm sezon boyunca yarışacak isimler belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Somer Sivrioğlu'nun ekranlarda yer almaması seyircileri üzmüştü. Somer Şef yerine her hafta konuk jüri üyesi yer aldı.

Kadro tamamlanınca ekranlara geri dönen Somer Sivrioğlu, gelir gelmez müjdeyi duyurdu. MasterChef tutkunları sevinecek...

Eski şampiyonlar geri dönüyor!

Dün akşam yayınlanan bölümde Somer Sivrioğlu, eski şampiyonlar için şöyle konuştu:

“Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi MasterChef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz."

MasterChef şampiyonları

2018 birincisi Uğur Kardaş

2019 birincisi Cemre Uysal

2020 birincisi Serhat Doğramacı

2021 birincisi Eren Kaşıkçı

2022 birincisi Metin Yavuz