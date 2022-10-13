MasterChef jürilerinin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! 'Mehmet şefin bakışları hiç değişmemiş'

MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivroğlu ve kendisinin çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

TV8'in sevilen yarışmaprogramı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı.İlk olarak yarışmada ortaya çıkan fotoğrafları daha sonra İtalyan şef Danilo Zanna sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun çocukluklarını görenler gözlerine inanamadı.Fotoğraflara binlerce yorum yapıldı.

Danilo Zanna paylaştığı karelere "Çoculuk fotoğraflarımıza baktığınızda sizce hangimiz daha çok değiştik" açıklamasını ekledi.

Danilo Zanna'nın bu paylaşımına bazı takipçileri

"Somer şef şimdiki gibi küçükken de çok tatlıymış", "En çok mehmet şef degişmiş" ve "Hepsi çok güzel fotoğraflar" gibi yorumlarda bulundular.

İşte MasterChef jüri üyelerinin çocukluk fotoğrafları;

Danilo Zanna

Mehmet Yalçınkaya

Somer Sivrioğlu