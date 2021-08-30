MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 30 Ağustos düelloyu kazanan isim...

MasterChef 30 Ağustos özel bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları, düelloyu kazanmak için en iyi falafeli yapmaya çalıştı. Peki kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte düelloyu kazanan isim...

MasterChef 2021 sezonunda şef adaylarının heyecan dolu mücadelesi devam ediyor.

Kaptanlık oyunu için tantuni yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda şeflerin seçimi ile belirlendi.

Ülkemizin sevilen meşhur yemeklerinden olan tantuniyi rakiplerine göre daha iyi yapan Tahsin, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Tahsin, Kırmızı takım kaptanı olarak Emre’yi seçti.

Akabinde Tahsin ve Emre arasında kaptanlık düellosu için kollar sıvandı. Şefler final turunda yarışmacılardan falafel yapmalarını istedi.

Küçük kızartılmış nohut toplarından oluşan falafel tarifi için şef adayları kıyasıya mücadele etti. Peki düelloyu kim kazandı?

Programın son dakikalarını kaçıran seyirciler, Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı? Düelloyu hangi yarışmacı kazandı? sorularını araştırıyor.

İşte 30 Ağustos Masterchef kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı...

30 AĞUSTOS MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Şefler Tahsin ve Emre arasında en çıtır ve dağılmayan falafel yapanı seçmek için tadım yaptı. Rakibinden daha iyi şekilde ve lezzette 38 adet falafel yaparak düelloyu kazanan isim Tahsin oldu.