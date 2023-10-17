MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?
ensonhaber.com

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor. Son olarak Kerem'in elendiği yarışmada yeni haftanın kaptanlık oyunu dün oynandı.

Her bölümü ile büyük heyecana sahne olan MasterChef'te heyecan günden güne artıyor.

MasterChef Türkiye All Star'ın dün yayınlanan bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.

MasterChef izleyicileri yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak etmeye başladı.

Bu haftanın kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. En başarılı menemeni yapan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

Kaptanlar belirlendi

MasterChef Türkiye All Star'da dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu.

Mavi takım kaptanlığını kazanan Alican kırmızı takım kaptanlığı için karşısına Barış'ı seçti.

Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte MasterChef'te yeni haftanın takımları..

Mavi Takım

Alican (Kaptan)

Kıvanç

Metin

Barbaros

Azize

Sergen

Dilara

Esra

Tanya

Kırmızı Takım

Barış (Kaptan)

Batuhan

Cemre

Tolga

Tahsin

Ayaz

Hasan

Eren