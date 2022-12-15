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    MASTERCHEF KIBRIS'TA! MasterChef 157. bölüm fragmanı! Dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

    MasterChef Türkiye yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Kıbrıs'ta çekilen 157. bölüm fragmanı yayınlandı..
    • 15.12.2022 - 13:18
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    MASTERCHEF KIBRIS'TA! MasterChef 157. bölüm fragmanı! Dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

    TV8'in en çok izlenen yapımları arasında yer alan MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.

    MasterChef Türkiye'de sona gelinirken kalan 7 yarışmacı son 4'e adını yazdırmak için tüm hünerlerini sergiliyor.

    Programın dün ekrana gelen 156. bölümünde eski yarışmacılar yeni yarışmacılar ile birlikte tezgah başına geçti. 50 bin TL ödülün veridiği ödül oyununu Eren ve Metin kazandı.

    MasterChef Türkiye 157. bölümüyle 15 Aralık Perşembe günü izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. MasterChef yeni bölümü Kıbrıs'ta çekildi..

    İşte merakla beklenen MasterChef Türkiye 157. bölüm fragmanı..

    MasterChef Türkiye 157. bölüm fragmanı VİDEO


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