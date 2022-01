Masterchef konuğu Şef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında? Hakkında bilgiler...

MasterChef'in yeni bölüm konuğu ödüllü Şef Osman Sezener kimdir merak konusu oldu. İzleyiciler, Osman Sezener'e dair bilgileri araştırıyor. Peki Şef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Masterchef 2021 sezonunda finale sayılı günler kaldı...

Takım oyuncularının sona erdiği yarışmada, bireysel mücadele devam ederken her bölümde bir şef konuk oluyor.

MasterChef Türkiye’de günün konuğu ünlü şef Osman Sezener.

Urla’da tarladan sofraya mottosu ile işlettiği Od Urla restoranı bulunan Osman Sezener Şef, aileden gelen mesleğini eğitimler ve seyahatler ile farklı bir noktaya taşımış...

Peki, Şef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Osman Sezener biyografisi…

ŞEF OSMAN SEZENER KİMDİR?

Osman Sezener 1982 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Amerikan Lisesi (2000), Bilkent Üniversitesi, Turizm ve Otel işletmeciliği (2005), French Culinary Institute New York, Grand Diplome Classical Culinary Arts ve Fundemantals of Wine (2007), Institute of Culinary Education New York, Techniques of Italian Cuisine (2007) mezunudur.

İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yiyecek-içecek sektörüyle ilgilendi ve ailesinin yanına gitmeye karar verdi. Eğitimine Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başladı ve hemen ardından New York Fransız Mutfağında eğitimini tamamladı.

Yarı Alman yarı Girit köklerinin yardımıyla bu sektörün kendisine verdiklerini harmanlayabileceği inancına adım attı. Kendi deyimiyle “Ailesi sayesinde kalabalık sofralarda 4 öğün yediği harika yemekler” yaratım sürecinde belirleyici oldu.

Eğitim hayatını tecrübeyle pekiştirmek için Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalıştı. Yine çocukluğundan beri yurt içi ve yurt dışı gezilerinde sokak yemekleri ile tanışmış, iyi restoranlarda yediği yemeklerin damak ve zihin gelişiminde büyük rol oynamıştır.

Eğitimleri sırasında ve sonrasında Çırağan Palace Hotel Kempinski, Avoce restaurant New York, Le cirque Restaurant New York, Tava Restaurant New York, Sunset Grill&Bar İstanbul'da çeşitli görevler almıştır. Üye olduğu kuruluşlar dünya aşçılar birliği (jüri olarak), slow food, Chaine des rotisseurs (gastronomi birliği rotisörler zinciri derneği) ve Enternasyonal mutfak profesyonelleri derneğidir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünde 2010 yılından itibaren öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Farklı ülkelerdeki çalışma deneyiminden İzmir'e dönen Sezener, ailesinin Ristorante Pizzeria Venedik'i yeni markalarla genişletmek için çalışmalara başladı; Venedik Catering ve Venedik Pizza Express'i yarattı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2020’de Yılın Şefi ödülünü kazandı.

Osman Sezener Şef, Instagram’da “osmansezener” kullanıcı adıyla yer alıyor. Şu an 46,8 bin takipçisi var.