MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan beklenmedik hareket! İzleyiciler donakaldı...

MasterChef'te turu geçemeyen Eren Yüce, Mehmet Şef'ten aldığı iş teklifi ile gündeme oturdu.

MasterChef 2022 tam gaz devam ediyor.

Ana kadroda yarışacak isimler, öncelikle şeflerin karşısında bir eleme turuna çıkıyor.

Eleme turu sürerken yarışmacı adaylarından Eren Yüce ön plana çıkan isimlerden oldu.

Eren Yüce yaptığı yemek sonrası turu geçemedi. Daha önce kanser hastası olduğunu açıklayan Eren heyecanına yenik düşünce geçer not alamadı.

Eren Yüce açıklamasında "Kötü bir dönem geçirdim, 2 yıl önce kanser hastasıydım. Hastaneye kapandığım için taburcu olunca yemek yaparak kafamı dağıttım. Mutfak sayesinde kanseri tamamen yendim. Kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.

Mehmet Şef el attı

Eren Yüce'ye Mehmet Şef'ten sürpriz iş teklifi geldi.

Mehmet Yalçınkaya ise "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" dedi.

PR ve reklam işi yapan Eren Yüce ise bu teklife olumlu bir yanıt verdi.

Şefin bu hareketi ise izleyicilerden tam not aldı.