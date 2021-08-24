MasterChef menüsünden: Çay sohbetlerinin vazgeçilmez lezzeti revani tarifi..

MasterChef yarışmasında bu akşam tatlı olarak revani yapılırken, yarışmayı izleyenler ise "Revani nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Revani nasıl yapılır?

MasterChef yarışmasında esnaf lokantasında servis edilen yemekler yapıldı, tatlı olarak ise revani sunuldu.

Mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar esnaf lokantasının yemeklerini en iyi şekilde yapmak için kıran kırana bir mücadele sergiledi.

Yarışmacılar yemekleri şeflere sunarken, dokunulmazlık ise kırmızı takımın oldu.

Seyirciler yarışmayı heyecanla takip ederken, bir yandan bu akşam yapılan revani tarifi araştırılmaya başlandı.

Peki, Revani nasıl yapılır?

REVANİ TATLISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Kek için; 3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için; 3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu

REVANİ YAPILIŞI