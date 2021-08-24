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- MasterChef menüsünden: Gaziantep'ten gelen lezzet ezogelin tarifi..
MasterChef menüsünden: Gaziantep'ten gelen lezzet ezogelin tarifi..
MasterChef tüm heyecanı ve hızıyla başlarken, seyirciler ise yapılan yemekleri araştırıyor. Bugün ekrana gelen bölümde ezogelin çorbası yapılıyor. Peki Ezogelin nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 21:33
- Güncelleme : 24.08.2021 - 21:34
MasterChef'te kıran kırana geçen eleme, 3'lü düello ve final turu sona erdi, 16 kişilik kadro belirlendi.
Dün kaptanların belirlendiği yarışma bugün ilk konsepti ile başlarken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırıyor.
Bugün konsepti esnaf lokantası olurken, çorba olarak ezogelin yapılıyor.
Yarışmayı takip edenler ise "Ezogelin nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor. Peki, Ezogelin nasıl yapılır?
EZOGELİN NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 Türk kahvesi fincanı bulgur
- Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç
- 1 orta boy soğan
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 diş sarımsak
- Nane
- Kırmızıbiber
- Karabiber
- Tuz
EZOGELİN ÇORBASI YAPILIŞI
- Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alınarak, ısıtılır.
- Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve tencerede kavrulur.
- Üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur eklenir.
- Üzerine su ilave edilerek, tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır.
- Bakliyatlar yumuşayınca ocak kapatılır.
- Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtılır.
- 1 yemek kaşığı un kavrulur.
- Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası eklenir.
- Salça kavrulduktan sonra, 1 su bardağı kadar su ilave edilir.
- Nane, kırmızıbiber, karabiber ilave edilerek, hazırlanan sos ocaktan alınır ve çorbaya ilave edilir.
- Tuzu da eklenerek 1-2 dakika kaynatılır.