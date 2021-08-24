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MasterChef menüsünden: Her sofranın vazgeçilmezi olan patlıcanlı musakka tarifi..

MasterChef menüsünden: Her sofranın vazgeçilmezi olan patlıcanlı musakka tarifi..

MasterChef yarışmasında bu akşam esnaf lokantasının tarifleri denendi. Bu kapsamda patlıcanlı musakka yapılırken, seyirciler ise "Patlıcanlı musakka nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.