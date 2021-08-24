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MasterChef menüsünden: Malatyalıların meşhur yemeği incik haşlama tarifi..

MasterChef menüsünden: Malatyalıların meşhur yemeği incik haşlama tarifi..

MasterChef yarışmasında yapılan yemekler, yarışmadan daha çok ilgi çekiyor. Bu akşam yapılan incik haşlamanın tarifi ise seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, İncik haşlama nasıl yapılır?