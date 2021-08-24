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MasterChef menüsünden: Sakatatın her halini sevenlerin yemeği işkembeli nohut tarifi..

MasterChef menüsünden: Sakatatın her halini sevenlerin yemeği işkembeli nohut tarifi..

MasterChef yarışmasında yapılan yemekler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu akşam yapılan, işkembeli nohutun tarifi araştırılıyor. İzleyiciler, İşkembeli nohut nasıl yapılır? sorusunu gündeme getirdi