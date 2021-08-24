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- MasterChef menüsünden: Sakatatın her halini sevenlerin yemeği işkembeli nohut tarifi..
MasterChef menüsünden: Sakatatın her halini sevenlerin yemeği işkembeli nohut tarifi..
MasterChef yarışmasında yapılan yemekler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu akşam yapılan, işkembeli nohutun tarifi araştırılıyor. İzleyiciler, İşkembeli nohut nasıl yapılır? sorusunu gündeme getirdi
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 22:28
- Güncelleme : 24.08.2021 - 22:29
TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran MasterChef yarışması, bu akşam ekrana gelen bölümüyle yine dikkati çekti.
Yarışmacılar eleme adayı olmamak için verilen yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışırken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırıyor.
Bugün yapılan yarışmada konsept esnaf lokantası olurken, "İşkembeli nohut nasıl yapılır?" sorusu araştırılıyor.
Peki, İşkembeli nohut nasıl yapılır?
İŞKEMBELİ NOHUT NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 900 gram işkembe(dana)
- 3 su bardağı haşlanmış nohut
- 3-4 su bardağı su (üzerini geçecek kadar)
- 1-2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 silme tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
- 1 tutam kırmızı toz biber
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
İŞKEMBELİ NOHUT YAPILIŞI
- İşkembeyi yıkayıp, düdüklüye alın. İşkembelerin üstünü geçecek kadar su ekleyin.
- Tuzu ekledikten sonra düdüklünün kapağını kapatın ve 40 dakika kadar haşlayın.
- 40 dakika sonra ocağın altını kapatın ve işkembelerin ılımasını bekleyin, ardından doğrayın. Farklı bir tencereye yağı ekleyin ve kızdırın, ince doğranmış soğanları ekleyin.
- Soğanlar pembeleşince salçayı ekleyin ve kavurun. İşkembenin kalan suyundan ekleyin ve biraz daha su ekleyin. Su kaynayınca işkembeleri ve haşlanmış nohutları ekleyin. Tuzunu ve baharatını ilave edin.