MasterChef menüsünden: Sütlü tatlıların vazgeçilmezi kazandibi tarifi..

MasterChef yarışmasını takip edenler, yapılan yemeklerin tarifini araştırıyor. Bugün ekrana gelen bölümde yarışmacılar, kazandibi yapmaya çalıştı. Peki, kazandibi nasıl yapılır?

MasterChef yarışması Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın eğlenceli sunumu ile ekrana geliyor.

İlk olarak elemeler ile 3'lü düellolara kalan yarışmacıların seçildiği yarışmada, final turuna geçildi.

Final turunun 3. yarışmacıları ana kadroya girmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılar, bu akşamki bölümde kazandibi yaptı.

Bunun akabinde izleyiciler, "Kazandibi nasıl yapılır?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte kazandibi tarifi..

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

6 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı

Pirinç unu

3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

3 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı tarçın

KAZANDİBİNİN YAPILIŞI

6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir tencereye alın.

Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin.

Son olarak tereyağını ekleyip, tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın.

Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın ile kaplayın.

Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın.

Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın.

Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi tepsiye dökün.

Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.