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- MasterChef menüsünden: Tek başına lezzet şöleni içli pilavın tarifi..
MasterChef menüsünden: Tek başına lezzet şöleni içli pilavın tarifi..
MasterChef yarışmasında bugün konsept esnaf lokantası olurken, yapılan yemekler araştırılıyor. Seyirciler, "İçli pilav nasıl yapılır?" sorusunu araştırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 22:16
- Güncelleme : 24.08.2021 - 22:17
MasterChef yarışmasında yapılan yemekler izleyicilerin dikkatini çekiyor.
Yarışmacılar eleme adayı olmamak için kıran kırana mücadele ederken, seyirciler ise yemeklerin tarifini araştırıyor.
Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde esnaf lokantasında yapılan yemekler denenirken, "İçli pilav nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi. Peki, İçli pilav nasıl yapılır?
İÇLİ PİLAV NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 250 gr kuzu ciğeri(veya tavuk ciğeri)
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1 adet orta boy soğan
- 1 çorba kaşığı dolma fıstığı
- 2,5 çorba kaşığı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı dolma baharı(tepeleme)
- 1 çay kaşığı tarçın(tepeleme)
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay bardağı zeytinyağı + 2 kaşık zeytinyağı
- 2,5 su bardağı sıcak su
- Tuz
İÇLİ PİLAV YAPILIŞI
- Ciğeri tavla zarının 2 katı büyüklüğünde doğrayıp, pirinci sıcak suda ıslatın.
- Soğanı yemeklik küp doğrayın ve zeytinyağının yarısını pilav tencerenize alın.
- Soğanları ekleyerek, yağı yakmadan pembeleşinceye kadar kavurun.
- Dolma fıstığını ekleyerek kavurmaya devam edin. Rengi dönmeye yakınsa ciğerlerinizi ekleyin.
- Tüm malzememizi, 3-4 dakika orta hararetteki ateşte kavurun. Yıkayıp süzdüğümüz pirinci ekleyin. Ardından dolma baharı, karabiber ve tarçını ekleyin.
- Kavurma işlemimiz bitince kuş üzümünü ekleyin. Sıcak suyu eklediğimizde, kalan zeytinyağı ve tuzu ekleyip, iç pilavı önce harlı ardından kısık ateşte alın.
- Suyunu çektirdiğiniz pilavı, 20-30 dakika “sofra bezine” bohçalayarak, demlendirin.