MasterChef menüsünden: Tek başına lezzet şöleni içli pilavın tarifi..

MasterChef yarışmasında bugün konsept esnaf lokantası olurken, yapılan yemekler araştırılıyor. Seyirciler, "İçli pilav nasıl yapılır?" sorusunu araştırmaya başladı.

MasterChef yarışmasında yapılan yemekler izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Yarışmacılar eleme adayı olmamak için kıran kırana mücadele ederken, seyirciler ise yemeklerin tarifini araştırıyor.

Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde esnaf lokantasında yapılan yemekler denenirken, "İçli pilav nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi. Peki, İçli pilav nasıl yapılır?

İÇLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

250 gr kuzu ciğeri(veya tavuk ciğeri)

1,5 su bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı dolma fıstığı

2,5 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı dolma baharı(tepeleme)

1 çay kaşığı tarçın(tepeleme)

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı + 2 kaşık zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

Tuz

İÇLİ PİLAV YAPILIŞI