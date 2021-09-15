MasterChef Mustafa kimdir? Eleme adayı olan Mustafa Ozan hakkında...

MasterChef yarışmasında dün ilk eleme adayı Burcu olurken, ikinci eleme adayı ise Mustafa oldu. Bunun üzerine, "MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündeme getirildi.

MasterChef yarışmasının dün ekrana gelen bölümünde konsept pilavlar olurken, kazanan takım ise maviler oldu.

Mavi takım dokunulmazlık alırken, kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık almak için eleme oynadı.

Bireysel dokunulmazlığın kazananı Hasan olurken, eleme potasına ilk olarak Burcu'yu gönderdi.

Ardından ikinci eleme adayını belirlemek için kırmızı takım oylama yaptı ve en çok oyu alan Mustafa haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Peki, MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR?

10 Nisan 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa, Bakırköy Lisesi’nden mezun oldu. 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Aşçılık Bölümü'nü kazandı.

Üniversite yıllarında da çalışan Mustafa, genellikle balık restoranlarını tercih etti. Mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek, otel ve restoranlarda çalıştı, tecrübesini artırdı.

2018 yılında D Maris Bay Peninsula’da çalıştıktan sonra yeniden İstanbul'a döndü. Mustafa Ozan, 2018’den beri Ulus'ta bir restaurantta kısım şefi pozisyonunda çalışıyor.