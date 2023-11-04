MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 3 Kasım MasterChef ödülü kimin oldu? MasterChef Türkiye All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu kazanan isim merak uyandırdı. İşte ödülü kazanan yarışmacı..

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MasterChef Türkiye All Star'ın 3 Kasım'da ekrana gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı.

MasterChef Türkiye All Star'ın son bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için yarıştı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için ter döktü.

Ödül için mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi.

MasterChef'te 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık yaratmak amacıyla, çocukken lösemi hastalığını atlatmış misafirler ağırlandı.

MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan Türk ev yemekleri yapmalarını istedi.

Mavi takım ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Türk mutfağına özgü yemeklerin yapıldığı gecede, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ödül oyununu kazanan isim Hasan oldu.