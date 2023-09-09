MasterChef ödül oyununu kim kazandı! MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'yi kim aldı? MasterChef Türkiye All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Büyük ödülün 100 bin TL olduğu bölümde ödülü kazanan isim merak uyandırdı. İşte büyük ödülü kazanan yarışmacı..

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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da büyük ödül heyecanı yaşandı.

MasterChef Türkiye All Star'ın bugün ekrana gelen bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için yarıştı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star Türkiye'nin 82. bölümünde yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için ter döktü.

Büyük ödülün 100.000 TL olduğu gecede mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi.

İki etaptan oluşan ödül oyununun ilk etabını mavi takım kazandı. Daha sonra mavi takım oyuncuları ikinci etap olan yaratıcılık oyunu için tezgah başına geçti.

Yaratıcılık oyununda hünerlerini sergileyen mavi takımda en başarılı tabağı yaparak 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim Azize oldu..