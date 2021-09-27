MasterChef Pelin Zaman kimdir? Sonunda ana kadroda!

MasterChef programında yeni haftaya yedek kadrodan dahil olan isim Pelin Zaman oldu. Seyirciler, MasterChef Pelin kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir gibi soruları merak ediyor.

MasterChef 2021 sezonunda şeflerin heyecan dolu mücadelesi devam ediyor.

Yeni haftaya ana kadroda başlayan Pelin ise merak edilen isimlerden biri oldu.

Pelin Zaman son yaptığı yemekle başarı sağlayarak ana kadroya dahil oldu. 1988 doğumlu olan MasterChef Pelin, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Yedek kadrodan ana kadroya geçmeye hak kazanan Pelin'e dair merak edilenler araştırılıyor. Seyirciler, MasterChef Pelin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte MasterChef Pelin Zaman hakkında bilgiler...

MASTERCHEF PELİN ZAMAN KİMDİR?

MasterChef 2021 ana kadrosuna giren Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan yarışmacı iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman, hayatının bir döneminde Amerika’da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor.

Diksiyon eğitimi bulunan Pelin Zaman, şeflerin isteği üzerine birinci turda son çağrı anonsu yapmıştı.

MASTERCHEF PELİN INSTAGRAM HESABI

MasterChef ana kadrosuna giren Pelin Zaman, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. 22 bin civarında takipçisi olan MasterChef Pelin, Instagram’da “pelinzamannn” kullanıcı adıyla yer alıyor.

ANA KADROYA NASIL GEÇTİ

Şeflere, Porto Riko yemeği olan Mofongo yapan Pelin Zaman, üç evet oyu alarak sonraki tura geçmişti. Üçlü düello turunda Kübra ve Rümeysa isimli yarışmacılarla yarıştı. Yarışmacılardan 45 dakika içerisinde İtalyan usulü Minestrone çorbası yapmaları istendi. En başarılı çorbayı yapan MasterChef Pelin oldu ve üst tura çıkmayı başardı.

Final turunda ana kadroya giremeyen Pelin, yedek yarışmacılar arasına girmeyi başardı. Yedek yarışmacılar ile yapılan beşinci turda gecenin en iyi lazanyasını yapan yarışmacı, ana kadroya girmeyi başardı.