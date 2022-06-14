MasterChef şampiyonu Cemre'nin değişimi parmak ısırttı, mankenleri solladı! 'Dolar gibi yükseliştesin..'

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık'ın değişimi olay oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uyanık'ın son halini görenler, yorum ve beğeni yağdırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, yeni ve heyecanlı sezonu ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma, her sene farklı yarışmacıları ağırlıyor.

Türk ve dünya mutfaklarından yemeklerin denediği yarışmada bazıları erken elenirken, bazıları ise finale kadar gidiyor.

Yarışmacılara büyük kapılar açan MasterChef'e katılan Cemre Uyanık, oldukça zor geçen bir sezonun ardından şampiyon oldu.

1992 yılında doğan ve aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Bir dönem ABD'de çalışan ve Uzak Doğu mutfağına ilgi duyan Cemre Uyanık, MasterChef'ten sonra tanındı ve üne kavuştu.

MasterChef yarışmasına katılmasının asıl sebebinin kendisini deneyimlemek olduğunu söyleyen Uyanık, son hali ile yeniden gündem oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Cemre Uyanık, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Cemre Uyanık'ın son hali

Instagram'da 164 bin takipçisi bulunan Cemre Uyanık "Dolar gibi yükselişteyiz. Diyebilir miyiz?" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

Hayranlarının bir kısmı Cemre Uyanık'ın çok fazla değişim yaşadığı söylerken bir kısmı ise yarışmadaki haliyle aynı olduğunu söyledi.

Takipçilerini ikiye bölen Cemre Uyanık, zaman zaman son haliyle gündeme gelen bir isim.