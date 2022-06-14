Petrol
122.97
0.59%
Euro
18.0727
0.45%
Dolar
17.2778
0.09%
Altın
1.009
0.03%
Borsa
2498
-0.49%
Bitcoin
382.556
-9.84%
BTXN Coin
8.80
8.24%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    • MasterChef şampiyonu Cemre'nin değişimi parmak ısırttı, mankenleri solladı! 'Dolar gibi yükseliştesin..'

    MasterChef şampiyonu Cemre'nin değişimi parmak ısırttı, mankenleri solladı! 'Dolar gibi yükseliştesin..'

    MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık'ın değişimi olay oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uyanık'ın son halini görenler, yorum ve beğeni yağdırdı.
    • 14.06.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef şampiyonu Cemre'nin değişimi parmak ısırttı, mankenleri solladı! 'Dolar gibi yükseliştesin..'

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, yeni ve heyecanlı sezonu ile geri dönmeye hazırlanıyor.

    Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma, her sene farklı yarışmacıları ağırlıyor.

    Türk ve dünya mutfaklarından yemeklerin denediği yarışmada bazıları erken elenirken, bazıları ise finale kadar gidiyor.

    Yarışmacılara büyük kapılar açan MasterChef'e katılan Cemre Uyanık, oldukça zor geçen bir sezonun ardından şampiyon oldu.

    1992 yılında doğan ve aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

    Bir dönem ABD'de çalışan ve Uzak Doğu mutfağına ilgi duyan Cemre Uyanık, MasterChef'ten sonra tanındı ve üne kavuştu.

    MasterChef yarışmasına katılmasının asıl sebebinin kendisini deneyimlemek olduğunu söyleyen Uyanık, son hali ile yeniden gündem oldu.

    Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Cemre Uyanık, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    Cemre Uyanık'ın son hali

    Instagram'da 164 bin takipçisi bulunan Cemre Uyanık "Dolar gibi yükselişteyiz. Diyebilir miyiz?" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

    Hayranlarının bir kısmı Cemre Uyanık'ın çok fazla değişim yaşadığı söylerken bir kısmı ise  yarışmadaki haliyle aynı olduğunu söyledi.

    Takipçilerini ikiye bölen Cemre Uyanık, zaman zaman son haliyle gündeme gelen bir isim.

    MasterChef şampiyonu Cemre nin değişimi parmak ısırttı, mankenleri solladı! Dolar gibi yükseliştesin.. #1

    MasterChef şampiyonu Cemre nin değişimi parmak ısırttı, mankenleri solladı! Dolar gibi yükseliştesin.. #2

    MasterChef şampiyonu Cemre nin değişimi parmak ısırttı, mankenleri solladı! Dolar gibi yükseliştesin.. #3

    MasterChef şampiyonu Cemre nin değişimi parmak ısırttı, mankenleri solladı! Dolar gibi yükseliştesin.. #4


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek
    Dünya

    Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek

    Görüş Bildir