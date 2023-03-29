MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medyadan takipçilerine seslendi.. Masterchef Türkiye'de şampiyon olmasıyla tanınan Uğur Kardaş deprem bölgesinde yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Geçtiğimiz gün serbest kalan Kardaş sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından deprem bölgesine giden MasterChef Türkiye şampiyonlarından Uğur Kardaş asılsız paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.

Sosyal medya hesabından 'Afganlılar enkazdan çıkarılan cesetlerin kolunu kesiyor' diyerek paylaşım yapan eski Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş geçtiğimiz gün serbest bırakıldı.

2018 yılında katıldığı Masterchef Türkiye isimli programda şampiyon olan Uğur Kardaş deprem bölgesinde çektiği videodaki iddiaları nedeniyle geçtiğimiz ay polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İddialarının asılsız olduğu ortaya çıkan Uğur Kardaş ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

Takipçilerine seslendi

Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapan Uğur Kardaş takipçilerine seslendi.

Uğur Kardaş yaptığı paylaşımda "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür.." ifadelerine yer verdi.

Uğur Kardaş sosyal medyadan yaptığı yemek videoları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Serbest bırakılan Kardaş takipçilerine seslendiği videoda yeni yemek videoları ile paylaşımlarına devam edeceğini açıkladı..