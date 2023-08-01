MasterChef Somer Şef'in sevgilisini gören bakakaldı! Stüdyoda aşk pozları... MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, uğruna eşinden ayrıldığı sevgilisi ile merak konusu oldu. Somer Şef'in aşkı Pınar Kayabaşı ile kareleri dikkat çekti.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sydney'de Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da araştırma konusu oluyor. Bir dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef programındaki bir editörle aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun evliliği geçtiğimiz yıllarda sona erdi. 18 yıllık evliliği ihanet iddialarıyla sona eren Sivrioğlu, sevgilisi Pınar Kayabaşı ile hayatına devam ediyor. Somer Şef'in aşk pozları Sevgilisi ile olan karelerini sık sık sosyal medyadan paylaşan Sivrioğlu, hayranlarından da yorum ve beğeni alıyor. Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar Kayabaşı ise güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte Somer Şef'in aşk kareleri...