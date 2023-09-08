MasterChef Tahsin Küçük'ün annesi ağızları açık bıraktı! Gören nazar boncuğu yağdırdı.... MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Tahsin Küçük, özel hayatıyla merak ediliyor. Annesi ile pozlarını gören takipçileri ise benzerlikleri karşısında bakakalıyor.

ensonhaber.com 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında üçüncülük elde eden Tahsin Küçük, adını unutturmadı. Daha önceleri "Ver Fırına" ve "Yemekteyiz" programlarına katılan Tahsin Küçük, yıldızını MasterChef ile parlattı. Sezon sonunda iş teklifi alan Küçük, "Şef Kapımda" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Şimdilerde ise MasterChef All Star kadrosunda yarışan Tahsin Küçük, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaştığı tariflerle milyonlara ulaşan Küçük, özel hayatıyla da merak ediliyor. Tahsin Küçük'ün annesi Aslen Trabzonlu olan 26 yaşındaki Tahsin Küçük, annesiyle paylaşım yaptı. Geçtiğimiz yıllarda MasterChef'e de konuk olan Necla Küçük, oğluna benzerliğiyle şaşırttı. Tahsin Küçük ve annesini görenler, "Maşallah" yorumunda bulundu. Takipçileri, nazar boncuğu emojisi bıraktı.

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